La rivolta silenziosa dei rider palermitani Tariffe da fame e caporalato digitale

rider a Palermo: Glovo non controlla, le Tariffe scendono e il caporalato digitale cresce!". Dopo l’ultimo sciopero a Palermo, i rider sono più che mai consapevoli del sistema che ci sfrutta. Le Tariffe da fame, i punteggi sempre più stringenti e le ore di lavoro sempre più ridotte stanno. Palermotoday.it - La rivolta silenziosa dei rider palermitani: "Tariffe da fame e caporalato digitale" Leggi su Palermotoday.it a Palermo: Glovo non controlla, lescendono e ilcresce!". Dopo l’ultimo sciopero a Palermo, isono più che mai consapevoli del sistema che ci sfrutta. Leda, i punteggi sempre più stringenti e le ore di lavoro sempre più ridotte stanno.

