Telese Terme disordini dopo una rissa sospesa la licenza ad un esercizio commerciale

Telese Terme ha notificato provvedimento del Questore di Benevento adottato ai sensi dell’art. 100 del TULPS al titolare di un esercizio pubblico sito in Telese Terme a seguito di puntuale istruttoria svolta dalla Divisione amministrativa e sociale.Il provvedimento è stato adottato in relazione ai disordini determinatisi a seguito di una violenta rissa che ha coinvolto numerosi giovani, alcuni dei quali di minore età, verificatasi nella serata dell’1 febbraio 2025, la cui dinamica è stata ricostruita dal personale del Commissariato di Telese Terme con il deferimento all’A.G. dei partecipanti alla rissa.Nel contempo, nei confronti degli stessi sono stati disposti dal Questore di Benevento, a seguito di esaustiva istruttoria della Divisione polizia anticrimine, n. Anteprima24.it - Telese Terme, disordini dopo una rissa: sospesa la licenza ad un esercizio commerciale Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata del 24 aprile scorso personale del Commissariato di PS diha notificato provvedimento del Questore di Benevento adottato ai sensi dell’art. 100 del TULPS al titolare di unpubblico sito ina seguito di puntuale istruttoria svolta dalla Divisione amministrativa e sociale.Il provvedimento è stato adottato in relazione aideterminatisi a seguito di una violentache ha coinvolto numerosi giovani, alcuni dei quali di minore età, verificatasi nella serata dell’1 febbraio 2025, la cui dinamica è stata ricostruita dal personale del Commissariato dicon il deferimento all’A.G. dei partecipanti alla.Nel contempo, nei confronti degli stessi sono stati disposti dal Questore di Benevento, a seguito di esaustiva istruttoria della Divisione polizia anticrimine, n.

