Tragedia a Milano ragazza di 17 anni in monopattino travolta e uccisa da un treno sui binari di Greco Pirello

Milano – Una Tragedia ha colpito la stazione milanese di Greco-Pirelli nella serata di venerdì 25 aprile. Una ragazza di 17 anni, di origini filippine, ha perso la vita dopo essere stata investita da un treno mentre attraversava i binari con il suo monopattino. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 22.20.La ricostruzioneSecondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia ferroviaria, la giovane, che avrebbe compiuto 18 anni a luglio, stava attraversando i binari in un punto non consentito quando è sopraggiunto il convoglio. Il macchinista, accortosi troppo tardi della presenza sui binari, non è riuscito a fermare il treno in tempo per evitare l’impatto.I soccorsiI soccorsi sono intervenuti immediatamente: sul posto sono arrivati gli agenti della polizia ferroviaria, i vigili del fuoco e il personale sanitario dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Ilgiorno.it - Tragedia a Milano, ragazza di 17 anni in monopattino travolta e uccisa da un treno sui binari di Greco-Pirello Leggi su Ilgiorno.it – Unaha colpito la stazione milanese di-Pirelli nella serata di venerdì 25 aprile. Unadi 17, di origini filippine, ha perso la vita dopo essere stata investita da unmentre attraversava icon il suo. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 22.20.La ricostruzioneSecondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia ferroviaria, la giovane, che avrebbe compiuto 18a luglio, stava attraversando iin un punto non consentito quando è sopraggiunto il convoglio. Il macchinista, accortosi troppo tardi della presenza sui, non è riuscito a fermare ilin tempo per evitare l’impatto.I soccorsiI soccorsi sono intervenuti immediatamente: sul posto sono arrivati gli agenti della polizia ferroviaria, i vigili del fuoco e il personale sanitario dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza.

