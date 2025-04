Avvistamento eccezionale a Punta Campanella una Foca monaca fa capolino nel Area Marina Protetta

Avvistamento rarissimo ed eccezionale questa mattina nel mare dell'Amp Punta Campanella. Quella che con grandissima probabilità è una Foca monaca mediterranea appare per pochi secondi nei pressi della costa di Punta della Campanella, in piena zona B della Riserva Marina. Pochi secondi nei. Salernotoday.it - Avvistamento eccezionale a Punta Campanella, una Foca monaca fa capolino nell'Area Marina Protetta Leggi su Salernotoday.it Unrarissimo edquesta mattina nel mare dell'Amp. Quella che con grandissima probabilità è unamediterranea appare per pochi secondi nei pressi della costa didella, in piena zona B della Riserva. Pochi secondi nei.

Avvistamento eccezionale a Punta Campanella, una Foca monaca fa capolino nell'Area Marina Protetta - Un avvistamento rarissimo ed eccezionale questa mattina nel mare dell'Amp Punta Campanella. Quella che con grandissima probabilità è una Foca monaca mediterranea appare per pochi secondi nei pressi della costa di Punta della Campanella, in piena zona B della Riserva Marina. Pochi secondi nei...

Il 25 aprile è stata avvistata una rarissima foca monaca nelle acque dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella. L'evento, confermato dall'Ispra, è di grande importanza per il territorio: la specie infatti mancava da decenni in quest'area.

