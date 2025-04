Cade con la bici mentre fa la discesa sulla Provinciale

sulla Provinciale 71.Secondo quanto emerso, la donna è caduta durante una. Trentotoday.it - Cade con la bici mentre fa la discesa sulla Provinciale Leggi su Trentotoday.it Una brutta caduta sull’asfalto e un ricovero al Santa Chiara: è finito così il 25 aprile di una turista francese di 49 anni che intorno alle 13 di ieri è rimasta coinvolta in una caduta autonoma nei pressi di Civezzano,71.Secondo quanto emerso, la donna è caduta durante una.

Cade in bici nel parco del Lura e si ferisce al volto e alla spalla - È caduto rovinosamente in bici, all'interno del parco del Lura, un uomo di 69 anni soccorso questa mattina intorno alle 11:50. L'incidente è avvenuto a Lomazzo, in un'area verde molto frequentata da ciclisti e pedoni. L'uomo, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo mentre...

Monza, 15enne cade dalla bici e muore in Brianza - La Procura di Monza ha disposto l'autopsia per fugare ogni dubbio sulla morte di un ragazzo di 15 anni caduto ieri pomeriggio in via De Santi, a Desio (Monza), mentre era in sella alla sua bicicletta. Una manovra errata e la caduta fatale è al momento l'ipotesi più realistica dato che dai rilievi effettuati sul luogo dell'incidente dai carabinieri non risultano al momento evidenze di incidenti con altri mezzi o persone.

Tragedia a Quercianella, cade mentre taglia un albero e muore - Tragedia intorno alle 10.50 di oggi, domenica 23 febbraio, in un terreno di via Puccini a Quercianella, dove un uomo di circa 70 anni è morto dopo essere caduto da un albero. Secondo quanto emerso infatti stava tagliando alcuni rami quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato...

