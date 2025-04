I funerali di Francesco in 200 mila a San Pietro Un Papa tra la gente e voce contro la guerra Ora prega tu per noi Le frecciate ai leader mondiali la rotta indicata al Conclave omelia di Re

Papa oggi, sabato 26 aprile: la diretta della cerimonia e tutte le ultime notizie sulle esequie in Piazza San Pietro Xml2.corriere.it - I funerali di Francesco: in 200 mila a San Pietro. «Un Papa tra la gente e voce contro la guerra. Ora prega tu per noi» | Le "frecciate" ai leader mondiali, la rotta indicata al Conclave: l'omelia di Re

Il lungo addio a Francesco: San Pietro stracolma, 200 mila persone ai funerali. Trump vede Zelensky, fissato nuovo incontro dopo la cerimonia | Ci sono Meloni e Mattarella: orari e corteo - Il funerale del Papa oggi, sabato 26 aprile: la diretta della cerimonia e tutte le ultime notizie sulle esequie in Piazza San Pietro

Funerali di Papa Francesco in diretta: la cerimonia a San Pietro con 200 mila fedeli. L'omelia: «Papa Francesco diceva "La guerra lascia sempre il mondo peggiore di come era precedentemente"» - Si stanno svolgendo le solenni esequie di papa Bergoglio. Tra leader mondiali, fra cui Donald Trump e Zelensky, personalità religiose e teste coronate

Attese oltre 200 mila persone e 170 delegazioni a Roma per i funerali di Papa Francesco - AGI - Sono oltre 200mila le persone che sabato parteciperanno ai funerali di Papa Francesco in piazza San Pietro e nelle strade vicine. È la stima emersa, a quanto si apprende, nel corso della riunione del Comitato nazionale della sicurezza e dell'ordine pubblico tenutasi oggi pomeriggio nella Prefettura di Roma, presieduto dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, con la partecipazione del capo di stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, del capo della Polizia, Vittorio Pisani, del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Salvatore Luongo, e vertici della ...

