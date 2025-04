Nicolas morto a 30 anni in moto stava per diventare papà

Nicolas Ronchini, il 30enne bresciano rimasto coinvolto nell’incidente mortale di venerdì 25 aprile nella galleria Agnese tra Ledro e Riva del Garda, stava per diventare papà. Tra poche settimane, infatti, lui e la compagna Ivonne avrebbero dovuto tenere tra le braccia il loro primo figlio.Un. Trentotoday.it - Nicolas, morto a 30 anni in moto, stava per diventare papà Leggi su Trentotoday.it Ronchini, il 30enne bresciano rimasto coinvolto nell’incidente mortale di venerdì 25 aprile nella galleria Agnese tra Ledro e Riva del Garda,per. Tra poche settimane, infatti, lui e la compagna Ivonne avrebbero dovuto tenere tra le braccia il loro primo figlio.Un.

