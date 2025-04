26 aprile 1986 i fumi di Chernobyl che annunciarono la fine dell’Urss

Chernobyl, perché nessuno dei suoi superiori, a partire da Viktor Brjukhanov, primo e unico direttore della centrale fino al 1986, ha accettato di incontrarmi. L'Ingegnere ora vive in questa sperduta località a Nord di Mosca, accanto alla figlia, anche lei impiegata presso una centrale atomica. Anche se "vive" è una parola grossa. Da ore mi mostra carte, grafici, schemi tecnici di cui non capisco nulla, e soprattutto parla, parla senza interruzione, per cercare di spiegare che dell'esplosione del reattore numero 4, avvenuta all'1,23 del 26 aprile 1986 durante un test di sicurezza maldestramente eseguito, lui non ha alcuna colpa. Che ha solo eseguito le direttive dei capi.

