Terni degrado in via Liutprando Stato penoso del manto stradale e dei marciapiedi FOTO

degrado a Terni. La lente d’ingrandimento stavolta viene messa su via Piana dei Greci e via Liutprando, nel quartiere San Giovanni. La segnalazione parla soprattutto d’incuria per quanto riguarda la condizione dei marciapiedi, con la presenza di erbacce e immondizia, oltre che del. Ternitoday.it - Terni, degrado in via Liutprando: “Stato penoso del manto stradale e dei marciapiedi” | FOTO Leggi su Ternitoday.it Segnalazione di. La lente d’ingrandimento stavolta viene messa su via Piana dei Greci e via, nel quartiere San Giovanni. La segnalazione parla soprattutto d’incuria per quanto riguarda la condizione dei, con la presenza di erbacce e immondizia, oltre che del.

