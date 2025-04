Quinta edizione di Inside the Sport premio alla carriera per Ranieri cerimonia a Coverciano

Ranieri, che ha preso per mano una squadra che non aveva alcuna certezza e che si trovava vicino alla zona retrocessione e l’ha riportata in alto con una rimonta alla quale quasi nessuno credeva.Del grande lavoro fatto da Sir Claudio fin dal suo arrivo in panchina si è ampiamente parlato, ma a sintetizzarlo basta un solo dato: 17 risultati utili consecutivi, con i giallorossi che nonostante tutte le difficoltà e gli infortuni, come la perdita di Dybala per il finale di stagione, possono ancora giocarsi qualcosa di importante. Sololaroma.it - Quinta edizione di “Inside the Sport”, premio alla carriera per Ranieri: cerimonia a Coverciano Leggi su Sololaroma.it A cinque giornate dal termine del campionato, il destino della Roma è ancora tutto da scrivere, con la possibilità di conquistare un posto in Europa ancora viva nonostante un calendario decisamente da brividi, che inizierà domani contro l’Inter. Qualunque sarà l’esito finale a maggio, un plauso andrà fatto a Claudio, che ha preso per mano una squadra che non aveva alcuna certezza e che si trovava vicinozona retrocessione e l’ha riportata in alto con una rimontaquale quasi nessuno credeva.Del grande lavoro fatto da Sir Claudio fin dal suo arrivo in panchina si è ampiamente parlato, ma a sintetizzarlo basta un solo dato: 17 risultati utili consecutivi, con i giallorossi che nonostante tutte le difficoltà e gli infortuni, come la perdita di Dybala per il finale di stagione, possono ancora giocarsi qualcosa di importante.

