Kubilius paragona le richieste di cessione territoriale del Ucraina a Chamberlain

Ucraina ceda parte del suo territorio all'aggressore Putin, che invita i russi a prepararsi a nuove guerre, è una semplice e tragica ripetizione dell'errore fatale commesso in passato da Chamberlain". Lo scrive su X il commissario Ue per la Difesa, Andrius Kubilius. L'allora premier britannico "Chamberlain nel 1938 a Monaco credeva di poter raggiungere un accordo sulla pace con Hitler e chiese che la Cecoslovacchia cedesse parte del suo territorio a Hitler. Fu l'inizio del cammino verso la Seconda guerra mondiale. Churchill, Roosevelt e Reagan lottarono" invece "per la libertà e contro gli imperi del male. E ci riuscirono", evidenzia. Quotidiano.net - Kubilius paragona le richieste di cessione territoriale dell'Ucraina a Chamberlain Leggi su Quotidiano.net Pretendere che l'ceda parte del suo territorio all'aggressore Putin, che invita i russi a prepararsi a nuove guerre, è una semplice e tragica ripetizione'errore fatale commesso in passato da". Lo scrive su X il commissario Ue per la Difesa, Andrius. L'allora premier britannico "nel 1938 a Monaco credeva di poter raggiungere un accordo sulla pace con Hitler e chiese che la Cecoslovacchia cedesse parte del suo territorio a Hitler. Fu l'inizio del cammino verso la Seconda guerra mondiale. Churchill, Roosevelt e Reagan lottarono" invece "per la libertà e contro gli imperi del male. E ci riuscirono", evidenzia.

