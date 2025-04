I primi cento giorni di Trump Caotici e spaventosi I dazi fanno crollare la popolarità del presidente Usa – Il sondaggio

Caotici» e «spaventosi». Sono questi i due aggettivi più scelti dagli americani per descrivere i (quasi) primi cento giorni di Donald Trump alla Casa Bianca. L’ultimo sondaggio commissionato dal New York Times mostra una crescente disaffezione degli elettori statunitensi per l’operato del loro presidente, in particolare per quanto riguarda i suoi ripetuti tentativi di ampliare i poteri esecutivi ai danni di giudici, governatori statali e società civile. A tre mesi dal suo ritorno a Washington, Trump ha un indice di approvazione del 42%. Una percentuale, fa notare il New York Times, insolitamente bassa, soprattutto se si considera che i primi mesi alla Casa Bianca coincidono in genere con una «luna di miele» tra il presidente e i suoi elettori.L’opinione pubblica boccia la guerra dei daziA far storcere il naso agli americani non è solo la smania di potere di Trump, che con la sua raffica di ordini esecutivi ha avviato un vero e proprio braccio di ferro con il potere giudiziario, ma anche – se non soprattutto – le sue politiche economiche. Leggi su Open.online » e «». Sono questi i due aggettivi più scelti dagli americani per descrivere i (quasi)di Donaldalla Casa Bianca. L’ultimocommissionato dal New York Times mostra una crescente disaffezione degli elettori statunitensi per l’operato del loro, in particolare per quanto riguarda i suoi ripetuti tentativi di ampliare i poteri esecutivi ai danni di giudici, governatori statali e società civile. A tre mesi dal suo ritorno a Washington,ha un indice di approvazione del 42%. Una percentuale, fa notare il New York Times, insolitamente bassa, soprattutto se si considera che imesi alla Casa Bianca coincidono in genere con una «luna di miele» tra ile i suoi elettori.L’opinione pubblica boccia la guerra deiA far storcere il naso agli americani non è solo la smania di potere di, che con la sua raffica di ordini esecutivi ha avviato un vero e proprio braccio di ferro con il potere giudiziario, ma anche – se non soprattutto – le sue politiche economiche.

