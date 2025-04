Pronostico Marsiglia Brest secondo posto in cassaforte

Marsiglia-Brest è una partita valida per la trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, Pronostico.Nonostante tre sconfitte nelle ultime cinque uscite, il Marsiglia, vittorioso la scorsa settimana in casa contro il Montpellier, è secondo in classifica, a parità di partite con gli altri. Si potrebbe ritrovare fuori, in attesa del proprio match, ma domenica sera, dopo l’impegno in casa contro il Brest, gli uomini di De Zerbi potrebbe stare certi, per almeno un’altra settimana, di essere dentro la zona per la prossima Champions League. Sì, proprio così.Pronostico Marsiglia-Brest: secondo posto in cassaforte (Lapresse) – Ilveggente.itContro un Brest sereno in classifica, che grazie a quattro risultati utili nelle ultime cinque si è tirato fuori da ogni lotta per la retrocessione, i padroni di casa possono sicuramente sfruttare le motivazioni importanti, e le qualità tecniche decisamente di un altro livello, per vincere la partita e restare come detto alle spalle del Psg. Ilveggente.it - Pronostico Marsiglia-Brest: secondo posto in cassaforte Leggi su Ilveggente.it è una partita valida per la trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni,.Nonostante tre sconfitte nelle ultime cinque uscite, il, vittorioso la scorsa settimana in casa contro il Montpellier, èin classifica, a parità di partite con gli altri. Si potrebbe ritrovare fuori, in attesa del proprio match, ma domenica sera, dopo l’impegno in casa contro il, gli uomini di De Zerbi potrebbe stare certi, per almeno un’altra settimana, di essere dentro la zona per la prossima Champions League. Sì, proprio così.in(Lapresse) – Ilveggente.itContro unsereno in classifica, che grazie a quattro risultati utili nelle ultime cinque si è tirato fuori da ogni lotta per la retrocessione, i padroni di casa possono sicuramente sfruttare le motivazioni importanti, e le qualità tecniche decisamente di un altro livello, per vincere la partita e restare come detto alle spalle del Psg.

