Calciomercato.it - Intreccio Juve-Milan: si decide il futuro di Fagioli e Chukwueze

I due calciatori hanno diversi interessamenti e a gennaio non è esclusa una doppia operazione di mercato che coinvolge le due bigIl mercato di gennaio è in avvicinamento, la finestra di riparazione – non a caso – servirà a tante squadre per puntellare la rosa o mettere una toppa a quello che è andato storto nella prima parte di stagione. Ad esempio lantus dovrà per forza di cose coprire i buchi lasciati dai pesantissimi infortuni di Bremer e Cabal, a cui rischia di aggiungersi pure Milik. Giuntoli ha spiegato che per l’anno nuovo il club si aspetta di poter puntare nuovamente sul polacco, ma dopo tanti mesi di stop e con la sua ‘storia clinica’ difficilmente potrà essere una garanzia. La Roma cercherà soprattutto un esterno destro, facendo attenzione a possibili occasioni in attacco, sempre in base anche alle cessioni.