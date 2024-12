Terzotemponapoli.com - Il figlio di Zidane para due rigori

Ildidueduee ne segna uno decisivoClamoroso in Spagna quanto è successo in Spagna, nel secondo turno di Coppa del Re. Il Granada ha conquistato il passaggio ai sedicesimi di finale battendo 5-4 aiil Saragozza, dopo che i tempi supplementari erano terminati 2-2, grazie alla doppietta di Adu Ares, al gol di Weissman e all’autorete di Clemente. Protagonista assoluto del match Lucadell’ex fantasista di Real Madrid, Juventus e Bordeaux, Zinedine, classe 1998, legato al club andaluso fino al 2027.IldidueIl portiere francese ha primato un penalty nei tempi regolamentari ad Alberto Marí, poi aiha prima trasformato in gol il suo tiro, per il momentaneo 3-3, poi ha respinto il tentativo di Clemente.