Ilfattoquotidiano.it - “Ho provato un vestito e ho capito subito che era stretto in vita ma non mi interessa. Sono troppo vecchia per pensare solo a perdere due chili, voglio vivere”: parla Andy MacDowell

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

per morire di fame equei duein più“: are così è Andie, l’amata attrice 66enne volto, tra gli altri, di Quattro matrimoni e un funerale. Basta con i canoni imposti da Hollywood (e non: l’estetica che va verso standard di perfezione irraggiungibili è ormai diffusa a tutti i livelli e a tutte le età): è ora, secondo, di liberarsi da certe pressioni. “Provando unmiaccorta che era davveroin. Stava così bene, ma sapevo che indossarlo non era la cosa giusta per me. Volevo mettere qualcosa di comodo e mivergognata di non essere in grado di entrarci“, le sue parole. Una “vergogna” che l’attrice rifiuta di provare, come dovrebbero fare tutti. E sempre al Women of Worth di L’Oréal Paris che si è tenuto a Hollywood, MadDowell ha aggiunto: “Quandoa casa mia, nel Montana, mi sento magra ed èquando vengo qui che l’asticella delle aspettative è talmente alta chechi è completamente devoto al mantenersi in forma può soddisfarla.