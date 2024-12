Quotidiano.net - Gli impegni di Pierucci “Dobbiamo lavorare su energia e trasporti“

Il presidente della provincia Marcello, risponde ad alcune domande riguardanti le sfide del distretto cartario La Lucchesia è sinonimo di storia dell’industria cartaria, che idea si è fatto in termini di sviluppo e occupazione? "Si tratta di un importante distretto industriale, il primo per fatturato della Provincia di Lucca, sono i numeri a parlare sia per i volumi della produzione, sia per numero di occupati. Va sottolineato che il Polo cartario lucchese è riconosciuto ufficialmente a livello europeo: ha 140 stabilimenti, 6.500 addetti, 2.000.000 di tonnellate di carta e cartone prodotte e ben 3,5 miliardi di fatturato che significa la metà di tutto il fatturato italiano di questo comparto economico e vanta il primo posto per la produzione di carta tissue. Se poi vogliamo allargare gli orizzonti al settore metalmeccanico che fornisce macchine, attrezzature, tecnologie e servizi alle cartiere, qui si contano oltre 8mila addetti e circa 2,6 milioni di euro di fatturato.