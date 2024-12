Nerdpool.it - Flint: Treasure of Oblivion mostra nuovi elementi di gameplay

A due settimane circa dalla sua uscita torna arsiof, il nuovo titolo di Savage Level distribuito da Microids. Il nuovo video è dedicato adiriguardanti carte e dadi. Questi strumenti migliorano l’esperienza del giocatore combinando la pianificazione tattica con la componente casuale controllata. Inoltre, offrono diverse possibilità sia in combattimento che durante l’esplorazione.Inof, le carte sono strumenti utilizzabili una tantum, infatti, permettono di organizzare l’equipaggio per aumentarne l’efficacia, neutralizzare i nemici con effetti unici o ripetere azioni critiche per ribaltare le sorti delle battaglie. I dadi, invece, hanno un ruolo centrale: sono fondamentali per eseguire gli attacchi. Inoltre, permettono di migliorare gli attacchi, di ottimizzare le possibilità di successo e sono utilizzati durante le fasi di esplorazione per aprire forzieri o determinate porte, come avviene in Dungeons & Dragons.