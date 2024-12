Amica.it - Due film per celebrare la vita della grande attrice Anna Magnani: uno con sua nipote Olivia Magnani, uno di Monica Guerritore

Non ce ne vogliano le altre dive del cinema italiano di quegli anni. Maera la più brava di tutte. Su questo è difficile discutere. Ora, finalmente, a più di 50 anni dalla sua morte, è arrivato anche il momento di celebrarla in tutta la sua fierezza. E, magari, farla conoscere alle nuove generazioni. In un modo che le si adatta alla perfezione: un. Anzi, due. Uno ha già avuto il via definitivo e si sta preparando per aprire il set fra pochi mesi. L’altro sta cercando ancora gli ultimi finanziamenti. Il primo vede coinvolta ladell’. Il secondo, un’altra bravissima interprete del nostro cinema e del nostro teatro, che vuole esordire dietro la macchina da presa proprio con questo progetto,