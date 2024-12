Nerdpool.it - Creature Commandos – Ripercorriamo le origini del gruppo DC

Manca ormai poco e domani vedremo finalmente la rinascita del nuovo Universo DC capitanato da James Gunn e Peter Safran. Il rilancio del franchise condiviso della casa di Batman e Superman inizierà con quelli che, nei fumetti, sono stati i guerrieri più strani della Seconda Guerra Mondiale: i. Quando la DC Comics aveva pubblicato i racconti del Sergente Rock e dei Blackhawks (da contrapporre a quelli di Batman e Superman), i fumetti di guerra dell’editore erano tipicamente storie di azione ed eroismo incisive con protagonisti militari dal calibro del Capitano Storm, il Sgt. “Sarge” Clay e il tenente Flying Cloud. Fu solo con un numero di Weird War Tales – la serie antologica DC’s Tales from the Crypt in cui la Morte ospitava storie sull’orrore del combattimento, spesso con veri e propri mostri – che i soldati più strani di tutti i tempi debuttarono in prima linea della Seconda Guerra Mondiale.