Codogno, Edoardo Goldaniga a un passo dalla civica benemerenza

, 4 dicembre 2024 – Sarà con ogni probabilità il giocatore di calcioil prossimo Codognese Benemerito: la decisione non è ancora stata assunta in maniera ufficiale visto che spetta alla Giunta comunale dare il via libera ufficiale e a norma di regolamento. E questo avverrà il prossimo 9 dicembre quando l’esecutivo si riunirà. L’attuale difensore del Como, classe 1993, l’avrebbe spuntata su altre candidature i cui termini di presentazione sono scaduti sabato scorso. La voce ormai circola in città in maniera insistente: come da tradizione, il prestigioso riconoscimento cittadino sarà consegnato il prossimo 3 febbraio in una delle sale della Raccolta d’Arte Lamberti nel contesto dei festeggiamenti della ricorrenza del patrono San Biagio. Il giocatore codognese, la cui famiglia vive in città, milita attualmente nel Como dal gennaio di quest’anno e, proprio un suo gol, alcuni mesi fa, concorse a mettere una seria ipoteca al passaggio della squadra in serie A.