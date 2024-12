Anteprima24.it - VIDEO/ Spa, ristorante, comfort esclusivo: all’Hotel Lemi trionfa il benessere

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiOggi vi portiamo alla scoperta dell’Hoteldi Torrecuso, un luogo dove si incontrano relax, gusto e.La struttura presenta notevoli innovazioni con l’apertura di una spa spettacolare, nuove camere e una salacompletamente rinnovata.La spa si estende su due livelli: al piano superiore gli ospiti possono godere di due piscine riscaldate: una interna con idromassaggio e una esterna, entrambe dotate di lame d’acqua cervicali. Presenti due aree relax: una che affaccia sulla piscina per chi ama la luce naturale, e una più intima all’interno, oltre ad una deliziosa area tisaneria.All’interno anche un’area fitness, spogliatoi, e una cabina per trattamenti estetici, con servizi su richiesta – dalla manicure, al make-up fino alla cura dei capelli – e una cabina solarium per chi desidera coccolarsi a 360 gradi.