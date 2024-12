.com - Uonderbois: Serena Rossi, Massimiliano Caiazzo e la musica di Geolier nel trailer della nuova serie Disney+

Leggi su .com

Il, il poster e la photogallery di, lacon, le canzoni die le leggende popolari di Napoli, in arrivo suEcco il, il poster e la photogallery di, laoriginale italianacon la regia di Andrea De Sica e Giorgio Romano con, che debutterà il 6 dicembre in esclusiva sulla piattaforma streaming.è unain 6 episodi a cui fanno da cornice le leggende popolari di un posto unico al mondo: Napoli. Dalle bellezze di questa città è facile farsi rapire, ma a tutto ciò che di magico e misterioso si cela in questo luogo hanno accesso solo coloro che sanno vedere oltre le apparenze.– Christian Chiummariello, Melissa Caturano, Catello Buonocore, Gennaro Filippone (foto Giulia Parmigiani)Le canzoni di, fenomenole tra i più eclatanti che l’Italia abbia visto negli ultimi anni, dopo l’uscita del suo nuovo progetto discografico Dio lo sa – Atto II (Warner Music Italy), firma e interpreta i due brani inediti Ferrari (prod.