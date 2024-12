Ilfattoquotidiano.it - Uomo trovato morto con una ferita alla gola, la moglie che aveva chiamato i soccorsi ora è indagata per omicidio. Giallo a Castel d’Aiano

Il 23 novembre scorsoper il marito ottantenne ferito. All’arrivo dei sanitari, non si potè far altro che constatare il decesso di Roberto Berti, 80 anni,con una profonda. A distanza di una settimana laviene iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di. Lo riporta il Resto del Carlino, che racconta come ormai il caso di, in provincia di Bologna, sia diventato un vero e proprio.I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica di quello che era sembrato un incidente domestico. Dai primi accrtamenti sembrava infatti che l’, invalido perché senza un braccio, fosse caduto mentre cercava di spostare un vaso, che rompendosi lo avrebbe tagliato in modo grave. Solo l’autopsia potrà stabilire le cause della morte.