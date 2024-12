Anteprima24.it - Uomo, impresa e territorio: i capisaldi di Confindustria Benevento

Tempo di lettura: 4 minuti“: sono i tresu cui si è appoggiata lache voi avete costruito in questi anni e che io mi sono onorato di rappresentare”. Con queste parole il presidente diOreste Vigorito ha concluso il suo discorso dinanzi ad una platea di oltre 150 imprenditori che si sono riuniti, il 2 dicembre, presso la sala meeting di Fabbriche Riunite Torroneper la tradizionale assemblea dello scambio di auguri natalizi.Una assemblea, massimo organo democratico dell’associazione, che, per Vigorito, è diventata un modus operandi nel dialogo con la base associativa. “Laè un luogo partecipato e le decisioni non sono assunte nelle stanze chiuse, negli incontri segreti e nemmeno nelle riunioni carbonare, ma vanno condivise e comunicate negli organi deputati con procedure trasparenti e corrette”.