Tennis Russi torneo Rodeo Brinda Baldassari

Emmaha vinto ildi terza categoria femminile organizzato dalSporting Club nello scorso fine settimana. La 3.2 delClub Faenza era la testa di serie numero 1 e ha rispettato sino in fondo questo ruolo, anche se ha dovuto faticare per vincere. Dopo aver piegato in rimonta in semifinale, con il punteggio di 1-4 4-1 11-9, Samantha Casadei (4.1 del Ch4 Sporting Club Torino), in dfinalesi è imposta per 4-3 2-4 10-5 su Aurora Baldassarri (3.3, CircoloMassa Lombarda), accreditata della seconda testa di serie dal giudice arbitro Paride Gordini e approdata alla finale regolando 4-2 4-3 Giulia Nobili (3.4, Ct Granarolo), n.3 del seeding. La premiazione è stata effettuata da Marco Foschini, presidente delSporting Club. Il 28 e 29 dicembre andranno in scena due appuntamenti del circuito amatoriale Tpra Christmas Expert Level, un singolare maschile e un doppio femminile.