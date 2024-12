Abruzzo24ore.tv - Ruba attrezzi al vicino: condanna a sei mesi per un 69enne

L'Aquila -to a seiper il furto di strumenti da lavoro: il giudice infligge anche multa e risarcimento alla vittima del reato. Seidi reclusione, una multa di 300 euro, un risarcimento di 2.000 euro e il pagamento delle spese processuali: questa è la pena inflitta a Livio D’Alessandro, 69 anni, residente nella frazione di Frattura (L’Aquila). Il giudice del Tribunale di Sulmona, Concetta Buccini, lo ha riconosciuto colpevole di furto aggravato per aver sottrattoe materiali di lavoro appartenenti a un suo concittadino. Il furto e la denuncia I fatti risalgono al 1° giugno 2020, quando D’Alessandro, secondo l'accusa, avrebbe fatto irruzione in un terreno privato situato nella località di Frattura Vecchia, violando il chiavistello con lucchetto. Durante l’effrazione, l’uomo avrebbe asportato una rete metallica, un martello,da carpentiere, uno scalpello in acciaio, un piccolo aratro e il tubo per gli impianti elettrici.