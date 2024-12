Thesocialpost.it - Remco Evenepoel d’urgenza in ospedale: incidente stradale durante l’allenamento

è attualmente ricoverato indopo unavvenuto la mattina di martedì 3 dicembre, ma le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita. Il noto ciclista belga ha avuto un impatto sulla Kerkstraat a Oetingen, nella provincia del Brabante, col portone posteriore di un furgone postale. Le prime testimonianze descrivonocome “pallido e rannicchiato a terra”. Dopo l’, è stato trasportato all’Erasmus di Anderlecht. Suo padre, Patrick, ha dichiarato: “Siamo in attesa di aggiornamenti, ma al momento non abbiamo molte informazioni”.Leggi anche: Irlanda, bimba di 8 anni difende la madre dalle coltellate del compagno e muore“È stato portato all’sotto la supervisione di un’équipe del MUG. Ha già inviato un messaggio, quindi speriamo che tutto proceda per il meglio”, ha aggiunto il padre del ciclista, due volte campione olimpico a Parigi 2024.