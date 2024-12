Tvpertutti.it - Lulù Selassiè processo per stalking Manuel Bortuzzo: minacce e ossessione

Leggi su Tvpertutti.it

Dopo la fine della loro storia nel 2022, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip,non sarebbe riuscita ad accettare la fine dell'amore iniziando a fare. Secondo le accuse, la finta principessa avrebbe perseguitato il nuotatore ovunque, arrivando a inseguirlo persino in ospedale, in Portogallo, e nei luoghi pubblici frequentati dall'atleta.Tra le testimonianze emerse spiccano episodi di messaggi inquietanti lasciati sotto le porte delle stanze d'albergo e persino aggressioni fisiche colpendolo con due schiaffi in faccia: "Se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo". Questi messaggi hanno procurato «uno stato d'ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita, al punto di bloccarla e di non sentirsi libero di spostarsi serenamente e di iniziare una nuova relazione», come si legge nel capo di imputazione formulato dall'aggiunto Giuseppe Cascini e dal PM di Roma Claudia Alberti.