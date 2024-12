Ilrestodelcarlino.it - L’ufficiale giudiziario va allo stadio. Incasso pignorato, per sentenza: "Il Forlì? Non escludo il fallimento"

Botteghino dello’Morgagni’, domenica scorsa. In campo i biancorossi sono imperiosi sul Piacenza. Ma lì fuori mica si esulta. Aria tesa. E neanche poco. L’addetto della cassa ha di fronte a sè l’avvocato Erika Ferrini e un ufficialedel tribunale di piazzale Beccaria. Motivo della visita (che origina non pochi imbarazzi): il pignoramento dell’del match. Causale: esecuzione di unain nome del popolo italiano, emessa il 24 settembre scorso dal giudice del tribunale civile di, Emanuele Picci. Il verdetto condanna il(più altre due società di diversa partita Iva ma comunque collegate alla galassia biancorossa) a pagare dei soldi a un ex collaboratore esterno della principale società calcistica cittadina. Il pignoramento riesce parzialmente: "Sono stati confiscati poco più di 2mila euro, pari a 208 biglietti venduti.