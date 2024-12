Oasport.it - LIVE Milano-Zawiercie 1-1, Champions League volley in DIRETTA: 20-25, i polacchi ristabiliscono l’equilibrio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI GIESEN-MONZA DIDALLE 18.305-6 L’attacco di Kwolek pizzica le mani alte del muro.5-5 Termina lungo il servizio di Gladyr che per poco non colpisce Reggers.4-5 Primo tempo vincente di Gladyr. In quest’avvio di set entrambi i palleggiatori stanno giocando molto con i centrali.4-4 Primo tempo vincente di Caneschi che sigla il secondo punto di questo set.3-4 Termina lunghissima la battuta di Davide Gardini. È il decimo errore dai 9 metri per.3-3 Reggers trova il mani out di Gladyr approfittando del ritardo nello slittamento laterale.2-3 Primo tempo vincente di Gladyr dopo cheaveva giocato una free ball a causa del servizio a tutto braccio di Butryn.2-2 Butryn va a segno con l’attacco in parallela.2-1 Primo tempo perfetto di Caneschi.