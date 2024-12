Quotidiano.net - Le serie tv più attese del 2025

Leggi su Quotidiano.net

Manca circa un mese alla fine del 2024 e sono in arrivo alcunemoltodal pubblico. Tra queste sicuramente spicca la seconda stagione di “Squid Game”, dal 26 dicembre su Netflix (e con una terza e ultima parte già annunciata, in uscita prossimamente). E, proprio per le poche settimane che rimangono prima della fine dell’anno, gli occhi sono puntati sui progetti che sbarcheranno sul piccolo schermo nel corso del. I primi titoli sono già stati annunciati (altri saranno svelati solo nei prossimi mesi) ma la curiosità verso alcune produzioni tv è altissima. Ecco, a seguire, una guida con i nomi dellepiùdel. The Last of Us 2 Non c’è ancora una data precisa ma si parla dei “primi mesi” del prossimo anno. Solo allora potremo vedere i nuovi episodi che compongono la seconda stagione dellatv che ha incantato pubblico e critica.