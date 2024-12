Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Nador non ne azzecca una, El Kaddouri complica le cose

GALEOTTI 6. Sui gol non ha colpe enormi, e anzi, salva la Spal da un passivo anche più pesante. Forse solo sulla prima rete poteva fare di più, ma mette in corner due colpi di test ravviicinati molto insidiosi. Certo, se è sufficiente un portiere che rimedia cinque gol, la squadra proprio non c’è. POLITO 6. Il meno peggiore là dietro. Anche un recupero difensivo importante, e sullo 0-1 Ianesi ha un colpo di genio col tacco e non gli si possono attribuire colpe.4. Incredibile serie di errori. Su Italeng perde i contrasti da cui nascono primo e terzo gol, mentre sul secondo lascia lì il pallone per Pretato. Malissimo. BRUSCAGIN 4,5. Deve giocare a sinistra ed è una piccola attenuante. Ma sbaglia troppo: sullo 0-1 è goffo nella respinta, poi regala altre situazioni al Pontedera. CALAPAI 4,5.