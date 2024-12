Lazio tante assenze a Formello | ancora out Dia c’è Castrovilli

Leggi su Sportface.it

La rocambolesca sconfitta contro il Parma deve rappresentare il passato. La, infatti, ha davanti a sé un calendario fitto e, soprattutto, una settimana imporche la vedrà affrontare la doppia sfida al Napoli: giovedì in Coppa Italia e domenica in campionato. La seduta odierna aha restituito a Baroni una rosa frammentata dalla gestione e dagli infortuni. Oltre a Tavares e Vecino, non si sono visti neanche Patric, Castellanos, Pellegrini, Marusic e Dia. Discorso diverso per Rovella, che ha iniziato l’allenamento con i compagni, per poi proseguire con un lavoro personalizzato. I pochi uomini a disposizione non hanno dato modo al tecnico biancoceleste di sciogliere eventuali dubbi e, per questo, sarà fondamentale la seduta del mercoledì; giorno in cui scatteranno le vere prove anti-Napoli.