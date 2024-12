.com - Laura Pausini, su Mediaset Infinity il docu-concerto 30 World Tour

Laura Pausini sbarca su Mediaset Infinity con un nuovo progetto esclusivo e imperdibile: 30 World Tour, il docu-concerto in tre atti – passato, presente e futuro – realizzato durante il suo ultimo tour mondiale. Un'occasione per rendere omaggio alla carriera leggendaria della regina della musica italiana e per offrire a tutti i fan un racconto emozionante del viaggio musicale che ha portato Laura Pausini in giro per il mondo. Laura Pausini, la cantautrice dei record, icona pop a livello globale, più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 5 miliardi di streamings su Spotify, prima e unica artista italiana a vincere 1 Grammy Award e ad entrare nella Billboard Hot 100 ha conquistato 4 Latin Grammy Awards, è stata celebrata dalla Latin Recording Academy come Person of the Year 2023 (prima in assoluto non madrelingua spagnola a ricevere questo riconoscimento).