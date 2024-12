Sport.quotidiano.net - L’Ascoli adesso vuole risalire. La vittoria con la Torres dà fiducia

Il successo di Sassari per 2-1 era quello che serviva alper scuotersi e provare a cambiare marcia. Ora però guai a fermarsi nei successivi incontri programmati a dicembre che offriranno alla squadra guidata da Di Carlo la possibilità di continuare a scalare la classifica prima di tuffarsi anima e cuore in un caldissimo e decisivo girone di ritorno. Sulla tabella di marcia stabilita dal calendario infatti il Picchio avrà davanti due imperdibili appuntamenti contro Sestri Levante (venerdì prossimo ore 20.30 al Del Duca) e Legnago Salus (sabato 14 con avvio alle 15). Due avversarie attualmente costrette a fare i conti con piazzamenti amari e soprattutto in lotta per una salvezza che inizia a prospettarsi particolarmente complicata per entrambe. Nel confronto con lai bianconeri, seppur rischiando molto nella prima parte della gara, hanno saputo tenere botta per poi colpire nel momento opportuno.