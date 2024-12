Calciomercato.it - Koopmeiners rilancia: “La Juve vuole vincere ogni trofeo”. La risposta su Motta | VIDEO CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Momento difficile in casantus dopo la nuova frenata contro il Lecce: il centrocampista olandese carica i bianconeriPrima parte di stagione complicata per lantus e Teun. I bianconeri hanno frenato anche a Lecce, con il centrocampista olandese ancora sottotono nell’undici di Thiago.Teun– Calciomercato.itLastenta a decollare, così come il suo numero 8 e fiore all’occhiello dell’ultimo mercato estivo con i 60 milioni versati per strapparlo all’Atalanta: “Siamo lae dobbiamo fare certamente meglio. Però siamo sulla buona strada e c’è fiducia. Io voglio sempre fare il massimo delle mie possibilità, voglio tornare a essere quello dell’Atalanta facendo gol e assist – ha spiegato, come raccolto dall’inviato di Calciomercato.it, a margine della premiazione del Gran Galà del Calcio – Questo periodo ci servirà per crescere e imparare come gruppo.