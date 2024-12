Iltempo.it - Il piano di Grillo per fermare Conte: “Non può essere presidente”

Leggi su Iltempo.it

Nuovo capitolo della querelle fra Beppee Giuseppeche sindono il Movimento 5 Stelle. In attesa della ripetizione del voto (voluto dal comico ligure) previsto dal 5 all'8 dicembre, l'ex Garante ha pubblicato una foto che lo ritrae nel suo studio insieme a Gianroberto Casaleggio. L'immagine era accompagnata dalla didascalia: «Domani, martedì alle 11.03 ho un delicato messaggio da annunciare». L'orario non è casuale. L'11 marzo del 2022 venne votato lo Statuto che ha permesso adi assumere la guida del Movimento. Paolo Becchi, molto vicino a Casaleggio e al primo Movimento (quello del 2009) ha dichiarato: «domani impugna lo Statuto del 2022 e si mangia la banana» il riferimento era all'opera di Cattelan, acquistata per 6,2 milioni dal magnate cinese Justin Sun che poi ha deciso di mangiarla.