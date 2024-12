Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte e McTominay: parla Umberto Chiariello

A Radio CRC, radio ufficiale del, nel corso della trasmissione ‘A Pranzo con’ quest’ultimo si è espresso con il suo punto. Di seguito le sue dichiarazioni. “Quando si fa gol l’esultanza è normale e doverosa, essendo un esplosione di gioia di tutti, pubblico, giocatori e panchina. È la parte più bella ed emozionante di questo sport. Neanche il gol nella sua bellezza folgorante può suscitare la stessa emozione che può suscitare l’afflato del dopo gol che è il motivo per cui la gente gioca a pallone. Il calcio non è un sport di ripetizione come il volley o il basket”.Oltre il“Il calcio ha un unicum, un obiettivo comune verso cui tutti tendono, che può essere anche un solo evento. Quell’evento è il motivo per cui si tende a quell’obiettivo. Il termine gol in inglese non vuol dire “rete”, ma obiettivo.