361magazine.com - Grande Fratello, Zeudi infastidita dall’indecisione di Federica

Leggi su 361magazine.com

dinei confronti di Alfonso. Cosa emerge in Casa, cosa pensadell’ingresso della Miss, ieri sera nel corso della nuova puntata ha varcato la porta rossa della Casa la dolce Miss Italia,Di Palma. La nuova concorrente ha confermato di aver conosciuto Alfonso D’Apice questa estate in un ristorante subito dopo l’esperienza vissuta a Temptation Island.Leggi anche, Mariavittoria interessata ad un altro inquilino: la confessioneEcco cosa emerge in Casachiacchierando con Chiara la nuova inquilina ha affermato: “Lui continua a non rispettarsi“. La Miss infatti ha notato chePatagna da quando lei è entrata in Casa si è riavvicinata al suo ex fidanzato nonostante il flirt con Stefano.