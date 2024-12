Giulia Bongiorno | Il patriarcato è vivissimo come mentalità di dominio dell’uomo sulla donna

Leggi su Open.online

«Davanti a queste tragedie si tende ad allontanarle da noi: ci si convince che l’assassino è uno squilibrato, un mostro, che la vittima ‘se l’è voluta’ e che certe cose succedono solo in determinati ambienti. Ma non è così». L’avvocata e senatrice della Lega, parlando del delitto Cecchettin in un’intervista al Quotidiano Nazionale spiega che ilnon è morto. A dichiararne il decesso nei giorni scorsi era stato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.Il male in mezzo a noi«Capisco che questo possa spaventare. Ci dà la sensazione che il male sia in mezzo a noi. Ma è sbagliato e pericoloso fingere che non sia vero. Con sensibilità e coraggio bisogna trovare le parole giuste per parlarne ai nostri figli», spiega. Che non vuole commentare l’arringa dell’avvocato difensore di Filippo Turetta: «Chiunque ha diritto a una difesa.