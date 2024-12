Genoa Pinamonti | Voglio far ricredere chi dubitava di me

Leggi su Sportface.it

Il quarto risultato utile consecutivo conquistato a Udine nonché la prima vittoria della nuova gestione Vieira ha portato maggiore serenità in casa. Ma anche tanto entusiasmo come i tifosi, alcune centinaia, hanno dimostrato questo pomeriggio all’incontro con tre giocatori: Andrea, Alessandro Vogliacco e Jeff Ekhator alStore del Porto Antico. Queste le parole dell’attaccante ex Sassuolo: “Per noi è una vittoria molto importante perché ne avevamo bisogno. Da adesso, ma come da inizio campionato, stiamo guardando solo noi stessi. Non ci stiamo preoccupando delle altre perché sappiamo quello che vogliamo e quindi sappiamo che se facciamo le cose fatte bene in campo portiamo a casa i risultati. L’espulsione? Non è mai facile perché da fuori può sembrare che la partita sia finita ma c’è sempre il rischio che la squadra in dieci si chiuda, quindi si creino meno spazi.