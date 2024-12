Quotidiano.net - Capelli, il ritorno del Pob: come si porta l’iconico caschetto a cascata anni ’90 di Victoria Beckham

Certe tendenze tornano periodicamente alla ribalta. È quel che è successo al, il taglio distintivo dinella prima parte degli2000, noto anchePosh Spice bob o Pob, che all’epoca ha conquistato altre starGwyneth Paltrow e, più di recente, uno dei miti della Gen Z, Zendaya. Dopo essere stato messo da parte per un po’, questo hairstyle ha ritrovato nuova popolarità sui social, ed è tornato a essere tra le principali tendenzeper l'autunno-inverno 2024-2025, grazie anche alle scelte di varie celebrities: Selena Gomez ha optato per un Pob lungo e morbido, Kelly Rowland lo preferisce con un effetto casco, puntando sul volume, mentre Megan Fox ha voluto una versione spettinata. Un taglio carismatico Il termine Pob, però, è collegato anche a un’altra crasi che sta per political bob e che si riferisce a uncon le punte rivolte all’interno, pettinato in modo ordinato e dalle linee nette, diventato di tendenza negli ultimigrazie a varie figure femminili in vista nella politica.