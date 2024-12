Beccati con cocaina hashish e marijuana in casa | due denunce a Ponza

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 dicembre 2024 – Li hanno trovati con la droga in: è successo a, i Carabinieri della locale Stazione, all’esito di mirate indagini, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo 58enne ed un ragazzo 19enne, entrambi provenienti da Roma, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso.Nel corso della serata del 30 novembre 2024 infatti, all’esito di una perquisizione domiciliare, i Carabinieri di, avrebbero sorpreso i due individui in possesso di sostanza stupefacente di diversa tipologia, ossia 6,5 gr di, 5,9 gr die 2,2 di, già confezionata e suddivisa in dosi, abilmente occultata all’interno dell’appartamento nella loro disponibilità.In particolare, secondo quanto emerso dagli accertamenti svolti dai Carabinieri, i due uomini risultano domiciliati sull’isola in qualità di lavoratori occasionali e all’esito degli opportuni accertamenti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Cassino ora chiamata a vagliare sulla loro posizione.