Abbi cura di Me” è il singolo d’esordio di Corvino

Da venerdì 6 dicembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “DI ME”, il primodi, già disponibile sulle piattaforme digitali dall’8 novembre.“di Me” è un brano che racconta la storia di due persone che hanno difficoltà ad andare d’accordo e spesso non comprendono il motivo per cui ciò accade. La canzone esplora momenti della loro quotidianità, intrecciando “immagini” dettagliate che ripercorrono la loro relazione. Il messaggio centrale invita a riflettere sull’importanza di sapersi aprire all’amore, poiché senza questa capacità ogni tentativo risulta vano. Il pezzo è stato scritto in un momento di forte tensione emotiva, segnato da un’alternanza continua tra il benessere e la sofferenza. Nato in versione acustica nell’ottobre 2023, ha successivamente preso una nuova forma in chiave elettronica nel marzo 2024.