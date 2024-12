Ilgiorno.it - A Limbiate nasce la Chiesetta delle biciclette: in un antico luogo sconsacrato il tempio della passione su 2 ruote

Leggi su Ilgiorno.it

(Monza Brianza) - Una chiesa antichissima sconsacrata da secoli, trasformata in officina per decenni ed ora diventata ‘bicicletta. Quello inaugurato domenica anon si può definire semplicemente “museo“, è un vero e propriodel cuore,, dell’entusiasmo evoglia di stare insieme per far vivere i ricordi. La ‘’, in via Mazzini 5, pieno centro storico di, è il frutto dell’impegno di Adriano Vettorato e di sua moglie Elisa Romanò, che hanno saputo trasformare un momento di difficoltà in una grande opportunità: “Nel 2019 mi è stata diagnosticata una malattia neurodegenerativa, non ho potuto più continuare il mio lavoro, sono invalido al 100%, così ho pensato di dedicarmi allaper la storiabicicletta, che condivido con mia moglie fin dalla prima partecipazione alla Eroica, la gara di bici storiche che si svolge in Toscana” racconta Adriano, 54 anni, ex tecnico installatore di spillatrici per la birra.