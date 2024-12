Formiche.net - Urso a Mumbai per siglare la cooperazione industriale Italia-India

Leggi su Formiche.net

Che i due mercati si parlassero, lo si era capito molto bene già nel corso dell’ultimo G20, a Rio. Ma in queste orestanno puntellando un po’ il tutto, nel nome di una sinergia che, con i primi venti di guerra commerciale che cominciano a spirare, potrà fare la differenza. Merito del ministro per le Imprese, Adolfo, volato inper stringere ancora di più le maglie tra quella che è virtualmente la seconda economia globale e una delle manifatture più forti del Pianeta. Il punto di partenza sono le imprese, vero ponte tra Roma e Nuova Dehli.“Il mercatono è in forte crescita: lo scorso anno il nostro interscambio ha sfiorato i 15 miliardi di euro, ma resta un deficit che dobbiamo colmare. In questo contesto si inserisce il Piano d’azione strategico (che guarda al 2029 e rinnovato proprio pochi giorni fa in Brasile, ndr), che permetterà all’e all’di compiere un salto di qualità, passando da semplici partner commerciali a partner strategici tecnologici e industriali.