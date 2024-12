Lanazione.it - Un libro per un sorriso: "Sulla panchina dell’ospedale un dono per chi vi si siederà"

Leggi su Lanazione.it

Chi dicolpisce, distupisce. E’ il caso di Laura Argelati – blogger letteraria pisana che cura, fra gli altri, il sito ’Raccontami di Libri – splendida protagonista di una storia di solidarietà. fra le righe. "Qualche giorno fa – racconta Argelati – mi trovavo a Lucca quando mi sono fermata su una. Qui, ho visto appoggiato sullo schienale un volume. ‘Sono un regalo per te’, vi era scrittocopertina, ’anche tu ora regala une dona un’". L’opera di Milan Courtney è stato dunque portata sotto la Torre. "E sarà un piacere leggerla. Chi ha lasciato in giro questo, per altro, ha le mie stesse iniziali: una buffa coincidenza". Poche ore dopo Laura ha deciso di mantenere la promessa. Recandosi all’ospedale di Cisanello, per donare plasma e piastrine, "ho pensato: quale luogo migliore di questo?".