Iodonna.it - Stasera su Canale 5 una nuova puntata del reality dopo una settimana costellata di litigi

A quasi tre mesi dal fischio d’inizio, al Grande Fratello 2024 le dinamiche si fanno più interessanti. Da due settimane i concorrenti vivono divisi tra la casa e il tugurio. La separazione forzata ha dato vita a nuovi gruppi e nuove alleanze e qualche coppia comincia a fare i conti con la lontananza. Se ne parlerà nella sedicesima, condotta da Alfonso Signorini, in ondaalle 21.35 circa in diretta su5. Grande Fratello 2024/2025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › Al “Grande Fratello 2024” sorprese per Helena e Tommaso, l’arrivo di Dayane Mello e le “Non è la Rai” che si separano Grande Fratello 2024, anticipazioni2 dicembreL’idea di dividere il gruppo ha rotto gli equilibri da subito.