Iodonna.it - Pentole e letterine: in attesa di tornare su Sky dal prossimo 12 dicembre, Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli scrivono a Babbo Natale

Leggi su Iodonna.it

, con il suo clima festoso e la voglia di trascorrere momenti speciali con amici e famiglia, porta con sé anche un’altra grande tradizione televisiva: MasterChef Italia. La versione italiana del celebre cooking show non è solo un appuntamento imperdibile per gli amanti della cucina, ma è ormai diventata una vera e propria costante nelle nostre case durante le festività natalizie. A partire da giovedì 12, il programma torna su Sky e in streaming su NOW con un nuovo capitolo ricco di emozioni e sapori, in cui i protagonisti non sono solo i concorrenti, ma anche e soprattutto i tre leggendari giudici. Che fine hanno fatto i concorrenti di Masterchef guarda le foto UntraChi pensasse che i tre giudici, Antonino, Giorgioe Bruno, siano esclusivamente concentrati sulla competizione culinaria, si sbaglia di grosso.